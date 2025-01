Collision latérale sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), en collaboration avec la Sûreté du Québec, a mené tôt ce mercredi matin pas moins de six perquisitions, trois à Québec et autant à Rivière-du-Loup, lors desquelles huit personnes ont été arrêtées pour trafic d’armes à feu et trafic de stupéfiants. L'opération a été menée en matière de violence ...