De la drogue, des cigarettes et des vapoteuses saisies sur l’autoroute 85 

La saisie d’un véhicule circulant sur l’autoroute 85, dans la région du Témiscouata, a permis aux policiers de la Sûreté du Québec de mettre la main sur une cargaison de drogues, de cigarettes de contrebande et de vapoteuses, le 25 janvier. Un homme de 28 ans, de la région de Montréal, a été arrêté.

Selon les informations transmises par la SQ, l’automobiliste circulait en direction sud, à la hauteur de Saint-Honoré-de-Témiscouata, lorsqu’il a été intercepté par un patrouilleur de la MRC de Témiscouata pour une infraction au code de la sécurité routière.

Cette intervention a permis de saisir le véhicule «afin de procéder à une perquisition en collaboration avec la Division des enquêtes sur la contrebande et l’équipe des enquêtes et de la Coordination en Crime Organisé», précise la SQ.

La perquisition a permis de saisir :

Près de 6 kilogrammes de cannabis synthétique;

Environ 300 cigarettes électroniques;

Environ 100 unités d’huile d’hasch ou de résine de cannabis en capsules;

Plus de 650 grammes de psilocybine (champignons);

Plus de 200 cigarettes de contrebande;

Plus de 1100 vapoteuses de nicotine à saveur sucrée;

Plus de 43 000 unités de nicotine à saveur sucrée



Le suspect, un homme de 28 ans de la région de Montréal, a été arrêté et libéré pour la suite des procédures. Il pourrait faire face à des accusations de possession de stupéfiants en vue de trafic et des chefs en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac, la loi concernant la lutte contre le tabagisme et la loi sur le cannabis.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou la production de stupéfiants ou la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.