Poursuite policière à Témiscouata-sur-le-Lac

Une poursuite policière s’est déroulée vers 17 h le 29 janvier au kilomètre 26 de l’autoroute 85, en direction nord, dans le secteur de Témiscouata-sur-le-Lac. Afin d’échapper à la Sûreté du Québec (SQ), les deux suspects ont pris la fuite à pied, sans succès.

Les policiers de la SQ ont tenté d’intercepter le véhicule à la suite d’une infraction au Code de la sécurité routière. Les deux individus qui prenaient place à bord ont refusé de s’immobiliser et ils ont poursuivi leur chemin sur l’autoroute, en direction nord, rapporte le porte-parole de la SQ, Frédéric Deshaies.

Le véhicule s’est ensuite immobilisé sur la rue de l’Anse. Les suspects originaires de l'Ontario et âgés de 29 et 34 ans, ont tenté de se sauver à pied, mais ils ont été rattrapés par les patrouilleurs. Selon les informations transmises par la SQ, ils pourraient faire face à des accusations de fuite, de conduite dangereuse, d’entrave au travail des policiers, de recel et de bris de probation. Des stupéfiants ont également été retrouvés lors de leur arrestation.