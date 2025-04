L’incendie majeur chez Cabano Marine engendre des pertes de millions de dollars

Le propriétaire de l’entreprise Cabano Marine et sports, Martin Lagacé, estime les pertes causées par l’incendie majeur survenu le 22 avril à son plus gros entrepôt de Témiscouata-sur-le-Lac entre 4 M$ et 5 M $. Une cinquantaine de bateaux ont été détruits par les flammes.

«On n’est jamais à l’abri de rien, mais c’est sûr que [l’incendie] ça nous a donné un coup dur», commence d’emblée M. Lagacé. Une grande partie de l’inventaire de la succursale de Témiscouata-sur-le-Lac se trouvait dans l’entrepôt qui a brûlé. Il s’agissait de la salle de démonstration majeure de Cabano Marine et sports. Des dizaines de pontons 2024, certains de l’année courante et des embarcations usagées y étaient exposées.

Malgré tout, les pompiers ont réussi à sauver le bâtiment situé derrière celui qui est passé au feu. «On a été chanceux, les vents étaient du bon côté», confie le propriétaire. Il se réjouit que l’infrastructure soit restée indemne, car cette dernière sert d’entreposage pour les bateaux de ses clients. Si elle y était passée aussi, les démarches pour remplacer les embarcations auraient été longues et nombreuses.

Pour la suite, Martin Lagacé attendra les propositions de ses assurances avant de penser à une reconstruction. Une décision sera prise dans les prochains mois. Pendant ce temps, les opérations de l’entreprise se poursuivront «comme si de rien n’était». Avec ses autres succursales qui tiennent un bon inventaire, l’entrepreneur croit qu’il pourra subvenir aux besoins et la demande des témilacois.