Perquisitions et saisi d’armes à feu à Rivière-du-Loup

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), en collaboration avec la Sûreté du Québec, a mené tôt le mercredi 29 janvier au petites heures du matin pas moins de six perquisitions, trois à Québec et autant à Rivière-du-Loup, lors desquelles huit personnes ont été arrêtées pour trafic d’armes à feu et trafic de stupéfiants. L'opération a été menée en matière de violence urbaine du crime organisé.

Le SPVQ confirme que des armes à feu et des stupéfiants ont été saisis. Selon nos informations, l’individu arrêté lors de la perquisition menée dans un appartement de la rue Fraserville, Maxime Lagacé, serait le pourvoyeur d’armes à des organisations criminelles. Le suspect âgé de 20 ans fait face à des accusations de trafic d’armes et de possession d’armes à feu prohibées.

La perquisition menée dans une résidence de la rue Levasseur ne visait pas les occupants. Toujours selon nos informations, Lagacé utilisait plutôt l’atelier du garage afin d’y modifier les armes, notamment y couper les canons et effacer les numéros de série.

BILAN DES PERQUISITIONS

Au total, les policiers ont saisi 24 armes à feu longues; 13 canons d’armes à feu sciés; plusieurs dizaines de pièces d’armes à feu; 10 chargeurs à haute capacité; plusieurs dizaines de boîtes de munitions de divers calibres; 1 taser gun; plus de 30 000 méthamphétamines; plus de 500g de cocaïne; environ 1g de crystal meth; 11 cellulaires; et environ 1 500 $ dollars canadiens.

BFM

Selon ce que rapporte le journaliste Jérémy Bernier du Journal de Québec, les suspects «seraient tous liés de près ou de loin au gang Blood Family Mafia (BFM)», un gang de rue actif au Québec. Rappelons que le BFM est impliqué dans une lutte sanglante qui l'oppose au club de motard Hells Angels pour le contrôle des stupéfiants dans la province.

La sergente Sandra Dion de la Division des communications en sécurité publique a souligné que le SPVQ était appuyé par les membres de l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO) Québec, par le Groupe tactique d’intervention du SPVQ et de la SQ, ainsi que de plusieurs autres unités spécialisées des deux corps policiers.

Rappelons que c'est pour lutter efficacement contre la violence urbaine sur son territoire, que le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a mis en place, en novembre 2024, une stratégie organisationnelle PRESAP «Pour des Rues et un Environnement Sans Arme de Poing».