Un incendie se propage à une résidence de Rivière-du-Loup

Un épais panache de fumée noire a enveloppé le chemin des Raymond, peu après 10 h le 5 décembre, résultat d’un feu qui s’est déclaré dans un gazebo à l’arrière d’une résidence, à Rivière-du-Loup. Les flammes se sont rapidement propagées aux murs de la maison, puis à l’entretoit, ce qui a donné du fil à retordre aux pompiers.

«En sortant de la caserne, on voyait un panache de fumée noire monter dans le ciel. J’ai fait une deuxième alarme sur la route parce que c’était évident qu’on avait affaire à un incendie violent», explique le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé.

Une voisine rencontrée sur place a raconté avoir entendu un bruit d’explosion, avant de voir une épaisse fumée se dégager de l’arrière de la résidence. Elle s’est empressée d’aller prêter main-forte pour évacuer un chien, qui se trouvait à l’intérieur de la maison. Personne d’autre ne se trouvait à l’intérieur au moment où l’incendie s’est déclaré. Il proviendrait d'un système de chauffage auxiliaire, situé sous un spa.

«Le feu a débuté à l’arrière complètement. À notre arrivée, on nous a informés qu’une bonbonne de propane aurait explosé», explique M. Bérubé. Une enquête sera menée afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances de cet incendie.

Le feu s’est propagé du gazebo vers le portique de la résidence. Il a ensuite atteint les murs, avant de monter dans l’entretoit. Les pompiers ont monté sur le toit du premier étage, afin d’atteindre les points chauds avec leurs lances. Ils ont eu recours au camion-échelle pour pratiquer des ouvertures dans les murs et la toiture pour éteindre les flammes.

Le directeur du Service incendie de la Ville de Rivière-du-Loup précise qu’il s’agit d’un ancien bâtiment en briques qui a été rénové. Les pompiers ont dû composer avec deux épaisseurs de toiture, ce qui a compliqué leur intervention. Leur objectif était d’empêcher les flammes de progresser vers l’intérieur de la maison. «On s’est dépêché à rabattre les flammes pour protéger le bâtiment. C’est ce qui explique pourquoi ça s’est propagé dans l’entretoit, et pas ailleurs», complète M. Bérubé.

Le chemin des Raymond a été complètement fermé à la circulation, entre les rues Gilles et Témiscouata. La résidence touchée se trouvait près de l’intersection avec la rue Alexandre.