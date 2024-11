Deux hommes arrêtés en lien avec un accident mortel survenu à Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Deux hommes de la région ont été arrêtés par la Sûreté du Québec, le 27 novembre, après avoir été liés à un accident ayant causé la mort d’un homme de 53 ans sur un terrain industriel de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Une affaire qui remonte au 3 juin 2024.

Cette journée-là, les services d’urgence avaient été appelés peu avant midi dans le secteur de la route du Moulin, à la suite d’une collision entre une chargeuse et un piéton. À l’arrivée des policiers, le décès de la victime, un quinquagénaire originaire de Rivière-Bleue, avait été constaté sur place.

Un enquêteur en collision avait procédé à l’analyse de la scène afin d’établir les causes et circonstances entourant cet évènement. L’enquête avait par la suite été confiée à la Division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec.

Plus de six mois plus tard, voilà que deux individus ont été arrêtés par les autorités pour leur implication dans ce dossier. D’une part, un homme de 37 ans, de la région, a été arrêté et interrogé par les policiers. Il pourrait faire face à des accusations de conduite dangereuse causant la mort et de négligence criminelle causant la mort.

Un homme de 56 ans, de la région a également, a aussi été arrêté par les policiers. Il pourrait faire face à une accusation de complicité après le fait.

Les deux individus ont été libérés pour la suite des procédures.

D’autres détails suivront…