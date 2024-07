Incendie à Trois-Pistoles: une propagation freinée par les pompiers

L'incendie qui a ravagé une maison de la rue Morissette à Trois-Pistoles le dimanche 7 juillet aurait pu se propager aux résidences voisines, n'eût été le travail acharné de la trentaine de pompiers qui ont affronté le brasier sous une forte chaleur.

Pour le directeur du Service de sécurité incendie de Trois-Pistoles, Raphaël Bastille, ses troupes ont été placés face à une intensité d'intervention à laquelle ils sont rarement confrontés. Outre l'âge du bâtiment, l'isolation au bran de scie, la présence de deux toits successifs et la présence à proximité des maisons voisines représentaient un réel enjeu pour les combattants du feu.

«Ce n'est pas tous les jours que nous devons répondre à un appel d'incendie éclaté. La maison était vieille et présentait des caractéristiques qui complexifiaient notre intervention», souligne le directeur de la caserne 51 de Trois-Pistoles.

À leur arrivée, les flammes étaient logées dans le secteur de la cuisine. Elles se sont rapidement propagées au parement extérieur avant de gagner le comble situé entre l'ancien et le nouveau toit.

«Nos troupes ont fait une méchante de bonne job. Nous voulions contenir le feu à la maison et protéger les résidences voisines, nous avons réussi. Une fois le feu contenu, le gros de l'ouvrage restait à faire, il fallait contrôler tous les points chauds, éteindre le bran de scie. Il y avait beaucoup de déblais», raconte le directeur incendie.

Avec la chaleur ambiante, et pour se donner une force de frappe suffisante et nécessaire, les pompiers pistolois ont reçu l'assistance des services de sécurité incendie de L'Isle-Verte, de Saint-Éloi, et de Saint-Jean-de-Dieu. Au total, 34 pompiers ont combattu le brasier.

Afin d'éviter les coups de chaleur et de permettre aux combattants du feu de récupérer, une rotation des forces de frappe a été rapidement mise en place. «Aucun pompier n'a été incommodé et personne n'a été blessé», ajoute le directeur de la caserne 51 de Trois-Pistoles.

L'unique occupant de la maison s'en tire indemne. Il a été rapidement pris en charge par la communauté pistoloise. La maison est considérée comme une perte totale.

L'enquête en recherche et cause visera à déterminer l'origine de l'incendie.