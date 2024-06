Une maison rasée par les flammes à Packington

Une maison a été ravagée par un violent incendie le samedi 22 juin à Packington. Malgré l'intervention rapide et en force de quatre services de sécurité incendie, la résidence a été complètement détruite.

Confrontés à la chaleur, les pompiers n'ont pas cédé un pouce au brasier et ils ont pu éviter que les flammes ne se propagent au petit bâtiment connexe ainsi qu'au boisé environnant. Une pelle mécanique a été utilisée pour rabattre la structure au sol.

«L'approvisionnement en eau n'a pas été un facteur déterminant puisqu'elle était directement pompée dans le lac Jerry à l’aide d’une pompe portative. Nous avons aussi favorisé une bonne hydratation des pompiers lors de leurs pauses», raconte Isabelle Bérubé, du Service incendie de Packington.

Quant à l'origine de l'incendie, le brasier n'ayant laissé que des débris et des cendres, il n'a pas été possible pour les officiers incendie d'en déterminer les causes.

Pas moins de 35 pompiers des casernes de Packington (caserne 31), de Saint-Marc-du-Lac-Long (caserne 29), de Saint-Eusèbe (caserne 30) et de Dégelis (caserne 37) ont pris part à l'intervention. Le directeur du Service de sécurité incendie de Témiscouata-sur-le-Lac, Gérald Dubé, a aussi été présent.

GOFUNDME

Une campagne de dons pour venir en aides aux occupants de la maison a été lancée via la plateforme de sociofinancement GoFundMe. «Ils ont tout perdu. Je demande l’aide de la population afin qu’ils puissent se vêtir et se reconstruire. N’importe quel don va être apprécié», écrit l'instigatrice, Nancy Bossé.

L'objectif est de 10 000 $. Au moment d'écrire ces lignes, une somme de 2 990 $ a déjà été recueillie.

SOUPER-BÉNÉFICE

De plus un souper-bénéfice a été organisé avec l'aide des organismes de Packington. L'évènement sous la forme d'un souper spaghetti se tiendra le 5 juillet à 18 h au Complexe des générations de Packington. Le cout est de 15 $ et il y aura une collecte de dons sur place.