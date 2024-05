Grand excès de vitesse : 175 km/h sur la route 132

Un automobiliste de Rimouski a été intercepté à 175 km/h alors qu’il circulait sur la route 132, à la hauteur de Saint-Simon-de-Rimouski, le 9 mai dernier. Selon le Code de la sécurité routière, il s’agit d’un grand excès de vitesse pour lequel il s’est vu recevoir un constat d’infraction de 1 639 $ avec l’inscription de 18 points d’inaptitude à son dossier de conduite.

Le conducteur de 24 ans a également vu son permis de conduire être suspendu sur-le-champ pour une période de 7 jours, indique la Sûreté du Québec.

Sur la route 132, la limite est fixée à 90 km/h. On parle de grand excès de vitesse lorsqu'un conducteur dépasse la limite de vitesse de 50 km/h ou plus sur un tel tronçon.

La Sûreté du Québec rappelle que dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause. La vitesse ou la conduite imprudente demeure la principale cause de décès sur nos routes. Les conducteurs peuvent faire une différence et contribuer à l’amélioration du bilan routier en ralentissant.