Incendie sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup

Huit ans et demi après avoir été victime d’un important incendie qui l’a lourdement endommagée, la Brasserie Lafontaine, maintenant un bâtiment désaffecté, était à nouveau la proie des flammes, dans la nuit du 11 au 12 mai en plein centre-ville de Rivière-du-Loup.

C’est un passant qui a alerté les services d’urgence, après avoir vu des flammes au deuxième étage. «Grâce à l’attaque rapide de la première équipe d’intervention, on a pu les rabattre, mais le feu s’était déjà propagé au grenier», indique le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup, Guillaume Soucy.

Cette étape a donné du fil à retordre aux pompiers, qui ont utilisé le camion-échelle afin d’atteindre le toit du bâtiment. Quelques ouvertures ont été pratiques afin de permettre aux lances d’arroser l’intérieur du grenier.

Les commerces et logements voisins ont été évacués par mesure préventive et personne n'a été blessé. L’ancienne Brasserie Lafontaine est située en plein cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup et les bâtiments sont peu espacés dans ce secteur.

Des dizaines de badauds ont observé l’intervention des équipes du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup sur le trottoir et dans le stationnement du côté opposé de la rue.

L’édifice qui abritait autrefois la Brasserie Lafontaine était inoccupé depuis un important incendie survenu le 24 novembre 2015. «Selon nos informations, ce n’était pas occupé, mais peut-être squatté, ça reste à confirmer», ajoute M. Soucy.

Quelques semaines avant l’incendie, on pouvait voir des graffitis sur les murs du deuxième étage par une vitre qui avait été fracassée. Le bâtiment sera remis à la Sûreté du Québec afin que les policiers mènent une enquête, puisque l’origine de l’incendie est considérée comme suspecte.

Une trentaine de pompiers ont participé à cette intervention. Les sapeurs des casernes de Saint-Modeste et Cacouna ont été demandés en entraide. La rue Lafontaine a été complètement fermée à la circulation entre les intersections des rues Sainte-Anne et Saint-Laurent.