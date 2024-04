Possession de stupéfiants, vol et recel de coussins

L’enquête sur remise en liberté de la Cacounoise Katy Pelletier a été reportée au 8 avril au palais de justice de Rivière-du-Loup. L’accusée demeurera détenue en attendant la suite des procédures judiciaires. Elle fait face à 9 chefs d’accusations dans 6 dossiers en matière de stupéfiants et de recel.

La femme de 43 ans aurait eu en sa possession des raquettes à neige et des coussins, d’une valeur de moins de 5 000 $, qui auraient été obtenus lors de la perpétration d’un crime.

Les policiers de la Sûreté du Québec avaient intercepté la suspecte au volant de son véhicule, après une embardée survenue sur la route 291 le 21 mars en soirée à Cacouna. À la suite de perquisitions menées dans son véhicule et à son domicile, les agents de la paix ont saisi 350 grammes de cocaïne, plus de 1 500 comprimés de métamphétamine, de l’argent canadien, de l’équipement servant à la revente de stupéfiants et des objets volés.

L’accusée fait face à des accusations de conduite pendant une interdiction, d’entrave à un agent de la paix, de vol, de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et de possession de biens criminellement obtenus.

Elle est aussi accusée d’intrusion de nuit le 25 février à Saint-Antonin sur la rue Thériault et le 1er mars à Saint-Arsène sur la rue des Pins. Elle se serait aussi introduite par effraction dans une autre résidence de la rue des Pins pour le 1er mars pour y commettre un vol. Il est interdit à Katy Pelletier d’entrer en communication avec six personnes concernées par les dossiers qui ont été amenés devant la justice.

