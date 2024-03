Arrestation et perquisitions en matière de stupéfiants et de recel à Cacouna 

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation de Katy Pelletier de Cacouna après qu’elle a perdu le contrôle de son véhicule dans le secteur de la route 291, le 21 mars vers 20 h.

Les agents de la paix ont également réalisé des perquisitions dans son véhicule, ainsi que dans une résidence dans le secteur de la route 291 à Cacouna. Ces opérations leur ont permis de saisir plus de 350 grammes de cocaïne, plus de 1500 comprimés de méthamphétamine, de l’argent canadien, de l’équipement servant à la revente et des objets volés reliés à plusieurs vols dans la MRC de Rivière-du-Loup.

La femme de 43 ans a comparu le 22 mars et elle est demeurée détenue. Son enquête caution est prévue ce lundi 25 mars au palais de justice de Rivière-du-Loup. Elle pourrait faire face à plusieurs accusations notamment: trafic de cocaïne, recel, conduite pendant interdiction, possession d’arme prohibée, bris de probation, vol de moins de 5000 $ et introduction par effraction.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264