Un conducteur de l'Ontario s'est peut-être cru filant dans une étape du circuit de Formule 1, après Abu Dhabi, pourquoi pas le Kamouraska, le 26 décembre dernier vers 21 h 30 alors qu'il a été intercepté à 214 km/h sur l'autoroute 20 à la hauteur du kilomètre 462 est, tout juste à l'ouest de Saint-Pascal.

Mal lui en prit, les policiers lui ont remis un constat d’infraction de 2 005 $ en plus de sanctionner son permis de conduire de 24 points d’inaptitude. La Sûreté du Québec n'a pas donné de détail concernant le véhicule et n'a pas divulgué l'âge du conducteur.

Rappelons qu'au Québec, le Code de la sécurité routière précise qu'il s'agit d'un grand excès de vitesse dès que la vitesse dépasse la limite de 40 km/h dans une zone où elle est limitée à 60 km/h ou moins, de 50 km/h ou plus dans une zone où la limite est de plus de 60 km/h à 90 km/h et lorsqu'elle est de 60 km/h ou plus dans une zone où la limite est de 100 km/h. Le véhicule du conducteur se trouvait 114 km/h au-dessus de la limite de 100 km/h de l'autoroute 20.