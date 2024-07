Jeremy Ringuette retrouvé en vie 

Jeremy Ringuette, le jeune homme du Haut-Madawaska dont la disparition a été signalée le dimanche 14 juillet a été retrouvé en vie dans le secteur de Dégelis, a confirmé la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ce jeudi 18 juillet en milieu d’après-midi.

Dans un bref communiqué de presse, la GRC a informé la population que l’homme de 21 ans était sain et sauf. Elle a du même coup confirmé l’information véhiculée par les proches du disparu plus d’une heure auparavant sur les réseaux sociaux.

Jeremy Ringuette était recherché depuis une centaine d’heures au moment de sa localisation par un groupe formé de bénévoles et de membres de sa famille. Il a été reconduit au centre de commandement de la Sûreté du Québec, près du Marché Express - Crevier Dégelis, où il a été pris en charge par une équipe de paramédics. Il a ensuite été transporté au centre hospitalier.

Dans les derniers jours, les recherches étaient concentrées dans le secteur de Dégelis, près de la frontière avec le Nouveau-Brunswick. C’est la Gendarmerie royale du Canada qui était responsable du dossier, mais elle comptait sur l’appui et le soutien de la Sûreté du Québec depuis quelques jours déjà.

Selon les informations préliminaires, Jeremy Ringuette a traversé la frontière québécoise peu de temps après son départ de son domicile de Baker-Brook, samedi dernier. Sans nouvelles, ses proches se sont inquiétés et un avis de recherche a été lancé dès le lendemain.

Rapidement, son VTT, vide d’essence, a été localisé sur le rang 2 à Dégelis. Son casque a ensuite été trouvé par des citoyens plus de 450 mètres plus loin, en direction de Saint-Jacques au Nouveau-Brunswick. Des traces de pas, observées dans le secteur, indiquaient qu’il se déplaçait à pied.

Sur les réseaux sociaux, les proches de Jeremy Ringuette ont régulièrement témoigné de leur vive inquiétude. Ils n’ont cependant jamais perdu espoir de le retrouver. Dans les derniers jours, plusieurs personnes, proches, amis et connaissances, ont d’ailleurs levé la main pour aider aux recherches. L’histoire a soulevé un véritable esprit de solidarité entre les deux côtés de la frontière néo-brunswickoise.

De nombreux bénévoles ont été à pied d’œuvre dans les dernières heures, appuyant la Sûreté du Québec dans les recherches du côté du Québec. C’est le cas notamment du groupe Recherche et sauvetage - EBRES du KRTB, mais aussi de propriétaires de drones et de véhicules tout-terrain.

La GRC a tenu à remercier le public qui a fourni des renseignements et qui a fait confiance à son travail. La GRC a également tenu à remercier les membres du ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, la Force policière d'Edmundston et ses partenaires au Québec, y compris la Sûreté du Québec et le Service de police de la ville de Québec, qui ont tous participé aux recherches.