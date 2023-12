Arrestation à la suite d’une altercation à Témiscouata-sur-le-Lac

Un homme de 61 ans, Steven Blouin, a été arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Témiscouata à la suite d’une altercation survenue vers 3 h 30 le 23 décembre dans un bloc appartement de la rue Monseigneur Gagnon à Témiscouata-sur-le-Lac.

Le suspect a été accusé de voies de fait graves et il devrait revenir en cour le 27 décembre. Lors des évènements, un quinquagénaire aurait subi des blessures importantes. Il avait été transporté au centre hospitalier, où il se trouvait dans un état stable. Selon la SQ, on ne craignait pas pour sa vie.

Une femme de 38 ans qui se trouvait aussi dans le logement au moment des faits a été arrêtée par la Sûreté du Québec et libérée en attendant la suite des procédures judiciaires. Selon les informations du porte-parole de la SQ, Frédéric Deshaies, un technicien en scène de crime avait été appelé afin de tenter de comprendre les causes et les circonstances de cet événement.

Un périmètre de sécurité avait été établi autour du bloc appartement le 23 décembre afin de préserver des éléments de preuve pour les enquêteurs.