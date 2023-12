Altercation à Témiscouata-sur-le-Lac

La pluie et le vent qui se sont abattus sur l’ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent dans la journée de lundi ont laissé des traces. Au réveil, ce mardi 19 décembre, plus de 3 000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours privés d’électricité sur l’ensemble du territoire. Les clients touchés sont les plus nombreux dans l’est du territoire, ...