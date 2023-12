Quelques milliers de personnes privées d’électricité 

La pluie et le vent qui se sont abattus sur l’ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent dans la journée de lundi ont laissé des traces. Au réveil, ce mardi 19 décembre, plus de 3 000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours privés d’électricité sur l’ensemble du territoire.

Les clients touchés sont les plus nombreux dans l’est du territoire, notamment dans les MRC de Rimouski-Neigette et La Mitis. Au KRTB, les pannes touchent 263 clients dans Les Basques, 87 au Kamouraska, 46 à Rivière-du-Loup et 21 au Témiscouata pour un total de 417.

Au cumulatif, 71 interruptions – causées principalement par des bris liés à la végétation – sont répertoriées sur l’ensemble du Bas-Saint-Laurent, dont une vingtaine au KRTB. Plusieurs équipes d’Hydro-Québec sont à l’œuvre un peu partout.

Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie font partie des régions les plus touchées au Québec. D’autres interruptions importantes sont observées dans les Laurentides, la Montérégie, la Côte-Nord, l’Estrie et le Centre-du-Québec, notamment.

Selon Andréanne Jean, conseillère en relations avec le milieu, deux défis sont rencontrés par les équipes en déplacement. D’une part, le nombre de pannes qui touchent un tout petit nombre d’abonnés (1 à 5) est très élevé, ce qui augmente la charge de travail. De l’autre, les distances entre les pannes sont parfois importantes, ce qui complique la logistique et le déploiement des professionnels.

«Nous avons malgré tout bon espoir de pouvoir rétablir la majorité des pannes aujourd’hui», a-t-il mentionné.

Elle souligne que la situation devrait progresser de façon positive plus la journée avancera. En après-midi, les équipes appelées en renfort seront arrivées et à pied d’œuvre afin de rétablir le réseau. Pour les clients touchés, le site Info-Pannes demeurera une référence en étant mis à jour régulièrement.

Au plus fort des pannes, le 18 décembre, plus de 14 000 foyers ont été privés d'électricité au Bas-Saint-Laurent.