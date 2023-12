Collision latérale à Rivière-du-Loup

Une personne circulant sur la rue Fraser à Rivière-du-Loup a été heurtée par un véhicule arrivant en direction est vers 17 h 15 le mercredi 13 décembre. La victime a été rapidement prise en charge par les paramédics de la CPGP et conduite au Centre hospitalier régional du Grand-Portage. On ne craint pas pour sa vie. Plus de détails suivront...