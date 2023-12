Perquisition et arrestation au Motel Le Cygne Blanc à Rivière-Bleue

Une opération en matière de trafic de stupéfiants et de contrebande effectuée au Motel Le Cygne Blanc à Rivière-Bleue a mené à l’arrestation d’une femme de 48 ans de la même municipalité le 15 décembre en après-midi.

Des patrouilleurs de la MRC de Témiscouata et des enquêteurs de la Sûreté du Québec se sont rendus à l’établissement hôtelier situé au 154, rue Saint-Joseph Nord. Le motel et un véhicule ont fait l’objet de perquisitions.

Lors de l’opération, les policiers ont saisi plus de 35 000 cigarettes de contrebande, plus de 500 comprimés de médicaments d’ordonnance, plus de 20 comprimés de métamphétamine, plus de 110 g de cannabis en vrac, plus de 10 g de concentré de cannabis, plus de 7 g de haschich, une dizaine de vapoteuses de cannabis et plus de 600 $ en devises canadiennes.

Arrêtée puis libérée en attente de la suite des procédures, la femme pourrait faire face à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants et la contrebande de tabac et de cannabis illicite.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la possession ou le trafic de stupéfiants et sur la contrebande de tabac et de cannabis illicite peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.