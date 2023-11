Un véhicule percute le Marché Desbiens et Fils de Cacouna

Un véhicule est entré en collision avec le Marché Desbiens et Fils de Cacouna, ce vendredi 3 novembre en milieu d’avant-midi. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal pour la conductrice impliquée et le commerce de la rue du Couvent.

L’accident est survenu peu avant 9 h 30. Selon nos informations, la conductrice aurait confondu le frein et l’accélérateur en voulant s’immobiliser devant l'épicerie. En appuyant sur la mauvaise pédale, elle est entrée de plein fouet en collision avec le coin de la bâtisse commerciale.

L’impact a été assez violent, puisque plusieurs coussins gonflables ont été déployés à l’intérieur de l’habitacle. L’avant du véhicule utilitaire sport a aussi été endommagé considérablement.

Malgré tout, la conductrice, seule à bord de son véhicule, n’a pas été gravement blessée. En état de choc, elle a été transportée au Centre hospitalier régional du Grand-Portage par une équipe de paramédics.

Notons que les pompiers de Cacouna se sont assurés de la stabilité de la structure. Rien d’inquiétant n’a été observé. Les dommages demeurent esthétiques.

Une bonne nouvelle dans les circonstances, puisque le Marché Desbiens et Fils a récemment été mis en vente.