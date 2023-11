Une poursuite prend fin à deux pas du poste de police de Rivière-du-Loup

Un sexagénaire a essayé, sans succès, de fuir les policiers de la Sûreté du Québec à grande vitesse sur plus de 50 kilomètres sur l’autoroute 20, entre Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Notre-Dame-des-Neiges. Il a plutôt été forcé de s’immobiliser à la jonction de la route Drapeau en raison du flot de circulation et de la présence des policiers qui ...