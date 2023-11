Il tente de fuir les policiers sur plus de 50 kilomètres

Un sexagénaire a essayé, sans succès, de fuir les policiers de la Sûreté du Québec à grande vitesse sur plus de 50 kilomètres sur l’autoroute 20, entre Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Notre-Dame-des-Neiges. Il a plutôt été forcé de s’immobiliser à la jonction de la route Drapeau en raison du flot de circulation et de la présence des policiers qui l’attendaient à cet endroit.

La poursuite policière a débuté vers 16 h 45 le 1er novembre, à la suite d’une infraction au Code de la sécurité routière qui aurait été commise par le conducteur. Ce dernier a omis de s'arrêter lorsque les policiers ont activé les gyrophares. Le suspect a été suivi à distance par les policiers à partir du kilomètre 518 à Cacouna, où les voies de la 20 sont contiguës, afin d'éviter de provoquer un accident. Il a finalement été intercepté à l'intersection de la route Drapeau à Notre-Dame-des-Neiges.

«Il s’est immobilisé par lui-même parce qu’il a été ralenti par le trafic et qu’il ne pouvait plus avancer», explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène St-Pierre.

Le véhicule intercepté est immatriculé en Ontario. Le fuyard était vraisemblablement peu familier avec ce secteur où l’autoroute 20 s’arrête et où les automobilistes doivent effectuer un arrêt obligatoire. Ils doivent ensuite tourner à gauche sur la route Drapeau afin d'emprunter la 132 pour poursuivre leur route vers l’est.

Le suspect de 60 ans a été transporté vers le centre hospitalier pour une condition de santé qui n’est pas en lien avec les évènements, ajoute la SQ. Les accusations auxquelles le conducteur pourrait faire face se préciseront au cours des prochaines heures. La circulation a été momentanément interrompue dans la sortie de l’autoroute 20 lors de l’arrestation du suspect.