Poursuite policière: deux frères plaident coupables

Les deux frères fuyards qui ont été impliqués dans une poursuite policière entre Notre-Dame-du-Portage et Cacouna le 7 septembre ont plaidé coupables aux divers chefs d’accusation déposés contre eux. Le conducteur du véhicule, Whyatt Leslie Cook de Gatineau, a écopé d’une peine d’emprisonnement de cinq mois dont il lui reste 96 jours à purger.

Il était accusé de fuite, de conduite dangereuse et d’entrave au travail des policiers. Whyatt Leslie Cook devra aussi respecter une probation de deux ans et une interdiction de conduire d’un an qui sera valide partout au Canada. La juge Luce Kennedy n’a pas pu lui confisquer son permis de conduire puisqu’il a été émis en Ontario.

Son frère, Robert Logan Cook, qui était passager lors de la poursuite policière, devra se soumettre à une probation de deux ans. Il a plaidé coupable à des accusations de menaces de mort ou de causer des lésions et d’entrave au travail des policiers. Robert Logan Cook devra réaliser 50 heures de travaux communautaires dans un délai d’un an. Les accusés ont tous les deux purgé 54 jours de détention préventive, ce qui a joué un rôle dans la peine qui leur a été imposée par la juge Luce Kennedy.

RÉSUMÉ DES FAITS

Le 7 septembre vers 14 h, des policiers en patrouille de la Sûreté du Québec ont remarqué un Hyundai Tucson en excès de vitesse (130 km/h) sur l’autoroute 20 à Notre-Dame-du-Portage.

Ils ont tenté de l’intercepter, mais plutôt que de s’arrêter, le conducteur a commencé à agir façon dangereuse. Il a dépassé trois véhicules dans l’accotement de gauche. Sa vitesse a augmenté et les policiers de la SQ ont demandé du renfort. La procureure de la Couronne, Me Manon Gaudreault a affirmé que la vitesse estimée du véhicule (présumément volé) a atteint plus de 200 km/h lors de la poursuite policière.

Le conducteur a pris la sortie 503 de l’autoroute 20 pour entrer dans la ville de Rivière-du-Loup et a poursuivi sa route sur la rue Fraser. Une tentative d’interception du véhicule fautif effectuée par les policiers dans le carrefour giratoire s’est avérée infructueuse.

Ensuite, les deux contrevenants ont poursuivi leur chemin sur la route 132 vers Cacouna. Les policiers ont momentanément perdu de vue le véhicule des fuyards. Ce dernier a été localisé par une policière, au fond d’un champ de la rue des Étangs. Les deux individus se trouvaient hors du véhicule. Ils ont regagné le VUS en entendant les sirènes des policiers et ont à nouveau tenté de s’enfuir. «Le conducteur a perdu le contrôle, ce qui a mis un terme à la poursuite. C’est ainsi que les policiers ont réussi à mettre la main sur les deux accusés», a expliqué Me Gaudreault.

Le véhicule s’est immobilisé sur le côté dans un fossé. Les deux accusés ont été amenés à l’hôpital pour traiter des blessures mineures. C’est à cet endroit, le 8 septembre, que Robert Logan Cook a formulé des menaces de mort à l’endroit d’un policier. Les accusés étaient représentés par Me Félix Pouliot.

Des accusations relatives au vol du véhicule de marque Hyundai Tucson impliqué dans cette poursuite policière ont été déposées dans le district judiciaire de Gatineau.

» À lire aussi : Poursuite policière de Rivière-du-Loup à Cacouna