Agression armée à Rivière-du-Loup : le suspect comparait

Un homme de 52 ans de Laval, Louis Silva, fait face à deux accusations d’agression armée en lien avec une altercation survenue dans la nuit du 19 juillet sur la rue Lafontaine, au centre-ville de Rivière-du-Loup. Il a comparu hier en après-midi au palais de justice de Rivière-du-Loup.

La procureure de la Couronne, Me Marie-Laurence Rondeau, s’est objectée à la remise en liberté de l’accusé. Louis Silva doit respecter une interdiction de contact avec une liste comptant une dizaine de personnes, dont des témoins et les victimes présumées de l’agression. Il demeurera détenu jusqu'à son prochain passage devant la cour. L'accusé est représenté par Mes Morgane Laloum et Mathieu Poissant.

Le dossier de Louis Silva sera à nouveau appelé au palais de justice de Rivière-du-Loup le 21 juillet pour la suite des procédures judiciaires et pour déterminer une date pour l'enquête sur remise en liberté. L'accusé a plaidé non coupable aux deux chefs d’agression armée. Cette accusation (267 a) du Code criminel canadien) est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans.

RAPPEL DES FAITS

Un homme a été grièvement blessé à la suite d’une altercation survenue dans la nuit du 18 au 19 juillet sur la rue Lafontaine. Il a été transféré à l’Hôpital l’Enfant-Jésus de Québec et on ne craindrait pas pour sa vie. Un portier de bar a aussi été blessé après être intervenu lors de la bagarre et il a depuis obtenu son congé de l’hôpital.

Le suspect a été arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec et interrogé par les enquêteurs des crimes majeurs, avant de comparaitre au palais de justice de Rivière-du-Loup.

» À lire aussi : Un homme gravement blessé lors d’une altercation sur la rue Lafontaine