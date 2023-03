Collision à Rivière-du-Loup

Une collision latérale est survenue à l’angle des rues Laval et Saint-André vendredi, vers 15 h 15, à Rivière-du-Loup. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal.

Selon les informations récoltées sur place, l'un des véhicules impliqués n'aurait pas effectué son arrêt obligatoire à l'intersection, alors qu'il circulait d'ouest en est sur la rue Laval. Il a ensuite percuté le second véhicule qui descendait la côte de la rue Saint-André en direction nord.

Le véhicule heurté a subi des dommages considérables du côté de la porte du conducteur. Sous la force de l'impact, il a effectué un tête-à-queue et il a terminé sa course sur le trottoir un peu plus bas.

Au total, trois personnes prenaient place dans les véhicules. Elles ont été examinées par les équipes de paramédics, mais aucune d'entre elle n'a été transportée au centre hospitalier.

Pompiers, policiers et paramédics ont été appelés à intervenir.