Vague de vols dans des véhicules à Rivière-du-Loup

La Sûreté du Québec confirme l’arrestation de deux adolescents suspectés d’être les auteurs de près de nombreux vols commis dans des véhicules depuis le 18 janvier à Rivière-du-Loup. Les infractions ont été commises dans des véhicules se trouvant dans le secteur des rues Laval et des Érables.

Bien que la majorité des crimes aient été résolus, le corps policier souhaite sensibiliser la population. «Nous avons observé que tous les véhicules ciblés par les vols avaient les portières non verrouillées», précise le sergent Claude Doiron.

Ce dernier explique que le Code de la sécurité routière prévoit «que nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé les portières». Cette infraction, souligne le policier, peut entrainer une amende de 60 $.

PRÉVENTION

La Sûreté du Québec invite donc les citoyens à la vigilance et recommande de suivre quelques règles simples de prévention.

Gardez vos vitres fermées lorsque le véhicule est sans surveillance; verrouillez les portières et le coffre arrière du véhicule; si possible, garez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et achalandé; ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre véhicule sans surveillance; ne laissez aucun objet de valeur visible dans le véhicule; rangez les colis, sacs et sacs à main à l’abri des regards et surtout, ne laissez pas dans votre voiture vos carnets de chèques, votre portemonnaie ou les clés de la 2e voiture du domicile; retirez tout élément pouvant indiquer qu’un appareil électronique se trouverait à l’intérieur (support de GPS, chargeur, adaptateur); éteignez la fonction Bluetooth et wifi de vos appareils pour éviter que des voleurs captent leur signal.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des évènements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.