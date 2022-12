Pannes électriques : plus de 8 500 clients touchés au KRTB 

La tempête qui a causé plusieurs ennuis aux résidents de l’ouest de la province plus tôt aujourd’hui, dont le secteur de la Capitale-Nationale, est bel et bien arrivée dans l’Est-du-Québec, vendredi soir. Vers 21 h, Hydro-Québec répertoriait plus de 17 000 clients touchés par une panne électrique au Bas-Saint-Laurent.

Au KRTB, la MRC de Rivière-du-Loup est la plus touchée avec plusieurs interruptions de service et plus de 3 100 clients sans électricité. Les pannes touchent particulièrement Saint-Antonin, mais aussi Saint-Épiphane, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Paul-de-la-Croix et L’Isle-Verte.

Entre 17 h et 21 h, la situation s’est aussi rapidement compliquée dans les secteurs de Rimouski, le Témiscouata et Les Basques. En fin de soirée, on répertoriait des milliers de clients touchés dans chacune de ces régions, soit 4 300 dans Rimouski-Neigette, 2 500 au Témiscouata et 2 200 dans Les Basques.

Au total, près d’une centaine d’interruptions sont répertoriées au Bas-Saint-Laurent.

SERVICES D’URGENCE OCCUPÉS

Soulignons que les services d’urgence sont très occupés ce vendredi soir. Vers 20 h, une quinzaine d’appels aux policiers et aux pompiers étaient en traitement, seulement pour les MRC de Rivière-du-Loup et Les Basques.

Arbres tombées, branches coupées, incendie de transformateur, incendie de cheminée, fils électriques en feu, bâtiments endommagés, poteaux électriques brisés…les appels étaient nombreux et fréquents.

Des sorties de route ont aussi été vécues, mais personne n’a été gravement blessé.

Les informations sur les pannes au Bas-Saint-Laurent sont accessibles ici.

D’autres détails suivront…