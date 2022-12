Alexandre Imbeault localisé dans la région de Québec

Les policiers de la région du KRTB ont été actifs au cours des derniers jours dans la lutte au trafic de stupéfiants. Des perquisitions et arrestations ont été effectuées dans les régions de Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup, les 1er et 2 décembre. Le 1er décembre, les policiers du poste de la MRC des Basques, assistés d’un maître-chien, ont ...