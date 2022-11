Agression sexuelle : le jury sélectionné pour le procès d’Harold LeBel

La sélection du jury dans le dossier d’agression sexuelle de l’ex-député de Rimouski, Harold LeBel, s’est amorcée le 7 novembre au palais de justice de Rimouski. Quatorze jurés ont été sélectionnés au terme de cet exercice d’environ trois heures et la présentation de la preuve devrait débuter dès demain matin.

Environ 200 personnes ont été convoquées au palais de justice de Rimouski. Harold LeBel a répété son intention de plaider non-coupable à l’accusation d’agression sexuelle déposée contre lui. Les candidates et candidats retenus pour faire partie du jury ne devaient pas connaître personnellement les parties impliquées dans le dossier (avocats, policiers, enquêteurs et témoins) et devaient être à l’aise d’écouter de la preuve concernant une agression sexuelle.

Le juge Serge Francoeur s’est aussi assuré que les jurés écouteraient la preuve sans idée préconçue. En raison du contexte de pandémie, deux jurés de plus ont été sélectionnés. Le procès devrait s’étendre sur deux à trois semaines.

L’ex-député de Rimouski, Harold LeBel, a été arrêté à son domicile de Rimouski le 15 décembre par la Sûreté du Québec pour une accusation d’agression sexuelle. Il a été retiré du caucus du Parti québécois pour la durée de l’enquête et du processus judiciaire. Il a siégé par la suite comme député indépendant à l’Assemblée nationale.

Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits en octobre 2017 à Rimouski et l’identité de la victime est protégée par une ordonnance de non-publication. Originaire de Squatec au Témiscouata, Harold LeBel a été élu en 2014 et réélu en 2018.

Dès le 8 octobre, le juge Serge Francoeur transmettra ses directives préliminaires au jury concernant le déroulement du procès. «Vous êtes mes collègues dans cette cause, je m’occupe du droit, et vous êtes les juges des faits. C’est un rôle qui est important», a lancé le juge à l’endroit des 14 jurés. Entretemps, ces derniers doivent s’abstenir de discuter de la cause et éviter d’utiliser les médias sociaux.

Me Manon Gaudreault est la procureure de la Couronne attitrée à ce dossier. Harold LeBel est quant à lui représenté par Me Maxime Roy.