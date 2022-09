Plusieurs vols perpétrés dans des véhicules à Rivière-du-Loup

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Rivière-du-Loup désirent sensibiliser la population aux vols perpétrés dans les véhicules et aux vols de véhicules depuis les dernières semaines.

Plusieurs vols ont été signalés au centre-ville de Rivière-du-Loup et dans le quartier St-Ludger principalement. La majorité des véhicules ciblés par les vols avaient les portières non verrouillées. Les policiers invitent les citoyens à faire preuve de vigilance.

Ils recommandent de garder les vitres fermées lorsque le véhicule est sans surveillance et de verrouiller les portières et le coffre arrière du véhicule. La Sûreté du Québec conseille de garer les véhicules dans un endroit bien éclairé et achalandé et d'éviter de laisser la clé dans le contact sans surveillance.

Les objets de valeur doivent être disposés à l'abri des regards, tout comme les colis, les sacs et sacs à main, les carnets de chèques, les porte-monnaie ou les clés d'une deuxième voiture, par exemple. Il est aussi recommandé par la SQ de retirer tout élément pouvant indiquer la présence d'appareils électroniques à l'intérieur du véhicule, comm un support de GPS, un adapteur ou un chargeur et d'éteindre la fonction Bluetooth et Wi-Fi des appareils électroniques pour éviter qu'un voleur n'en capte le signal.

Le Code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé les portières. Cette infraction peut entrainer une amende de 108 $.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.