Un VUS termine sa course sur le côté à Rivière-du-Loup

Le conducteur d’un véhicule utilitaire sport s’en est tiré indemne après avoir perdu la maitrise de son VUS qui s’est renversé ce mercredi matin vers 10 h 50. L’incident est survenu à quelques mètres de l’intersection des rues Lebel et des Cônes à Rivière-du-Loup.



La sortie de route s’est produite alors que le conducteur tentait de rattraper son café. Les coussins gonflables se sont déployés et le véhicule a dû être remorqué.



Il n’y a eu aucun transport ambulancier. Les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup et les policiers de la Sûreté du Québec ont assuré la sécurité des lieux.