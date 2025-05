Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata présente Tommy Robichaud, de la Ferme Tommy Robichaud

Questionnaire à Tommy Robichaud

Peux-tu nous présenter brièvement ton parcours et ce qui t'a amené à choisir l'entrepreneuriat ?

On peut dire que l’entreprenariat venait de soi à cause de ma passion pour la production que j’ai choisie. Cette passion a grandi au fil des années et des rencontres avec d’autres entrepreneurs inspirants.

Plus jeune, te voyais-tu devenir entrepreneur ? Quelles sont les qualités qui t'ont permis de te lancer dans ce défi ?

Avant de lancer mon entreprise, j’ai travaillé à salaire un peu plus de 10 ans. Donc non, mon projet premier n’était pas d’être entrepreneur. Je crois que les principales qualités qui font que j’avance sont ma capacité d’organisation, mon ouverture à la nouveauté et le fait que je n’ai pas peur de mettre beaucoup d’heures.

Décris-nous ton projet en quelques lignes.

J’élève des bovins de boucherie. La production Vaches/veaux peut être comparée une pouponnière. Toutes les étapes de l’accouplement des vaches jusqu’au sevrage des veaux se passent à la ferme. Les veaux sont élevés en moyenne 9 mois avec leur mère au pâturage. Pendant l’été, je produis aussi toute l’alimentation de mes vaches pour l’hiver.

Qu'est-ce qui te fait le plus "tripper" d'avoir ton entreprise ?

C’est certain que la période des vêlages est dans mes préférées. Les naissances sont de beaux moments ! Les travaux aux champs me passionnent aussi. Par rapport à être entrepreneur, j’apprécie le fait de pouvoir organiser mes journées selon les priorités de la ferme, de la météo et des tâches à accomplir.

Quels sont les avantages d’avoir une entreprise basée au Témiscouata ?

Je crois que le fait d’évoluer dans un <<petit>> milieu facilite la création de contacts d’affaires. J’ai eu aussi du soutien de la part de la MRC pour démarrer mon projet.

Je suis né au Témiscouata et ma conjointe aussi. C’est important pour nous de continuer à vivre et travailler ici. Le fait que "tout le monde se connait" facilite aussi le premier contact avec des clients potentiels. Je suis fier de contribuer à la vitalité de ma MRC.

Pourquoi les gens devraient découvrir ton entreprise ?

Les gens devraient découvrir mon entreprise pour voir une production agricole dans laquelle le bien-être animal est primordial. Il est possible de produire de la viande de façon éthique et suivant des modèles d’agriculture raisonnée.

J’aime mes animaux, je mets tout en oeuvre pour que les vaches soient bien : litière abondante, alimentation de première qualité, abris suffisant pour toutes, liberté et pâturages verts.

Cela me procure la satisfaction du travail bien fait. De plus, toutes ces attentions permettent aux consommateurs d’obtenir un produit de haute qualité respectant des valeurs que je considère au centre de mon entreprise.