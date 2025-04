Montures pastel, transparentes ou métalliques : quel style pour ce printemps ?

Avec l’arrivée des beaux jours, le moment est idéal pour repenser son look et cela passe aussi par le choix de ses lunettes. Accessoire de mode à part entière, la lunette de vue ne se contente plus de corriger la vision, elle reflète aussi la personnalité, le style et l’état d’esprit de celui ou celle qui la porte. Et cette saison, les tendances s’annoncent aussi fraîches et lumineuses que le printemps lui-même. Entre montures pastel, transparentes ou métalliques, il y en a pour tous les goûts.

Les différents styles de monture pour ce printemps

• Les lunettes pastel : douceur et poésie

Les couleurs pastel font un retour en force en ce printemps 2025. Bleu ciel, rose poudré, vert menthe ou lilas, ces teintes délicates s’invitent sur les montures pour créer un look tendre et printanier. La lunette de vue aux tons pastel est idéale pour adoucir les traits du visage et apporter une touche subtile d’originalité sans trop en faire. Elle s’adresse particulièrement à celles et ceux qui aiment la douceur et la discrétion, tout en ayant envie d’affirmer leur style. De plus, les couleurs pastel ont l’avantage de rester suffisamment sobres pour un usage professionnel, tout en apportant une note de fraîcheur dans un environnement plus formel. C’est un excellent compromis entre audace et élégance.

• Les montures transparentes : modernité et légèreté

Autre grande tendance de ce printemps, les montures transparentes. Qu’elles soient totalement incolores ou légèrement teintées, ces lunettes de vue séduisent par leur capacité à s’effacer tout en structurant le regard. Peu importe votre tenue ou la couleur de vos cheveux, elles s’adaptent sans jamais jurer. Ces montures minimalistes conviennent aussi bien aux visages fins qu’aux morphologies plus marquées. Elles sont particulièrement appréciées pour leur légèreté visuelle, ce qui les rend idéales si vous recherchez un look naturel, épuré et sans surcharge. C’est aussi une excellente option pour celles et ceux qui veulent mettre en valeur leurs traits plutôt que leurs lunettes. De plus, les montures transparentes peuvent facilement passer du bureau au week-end, de la réunion professionnelle à la balade printanière. Elles allient confort, esthétisme et modernité, ce qui en fait un choix incontournable cette saison.

• Les montures métalliques : chic intemporel et touche rétro

Si vous aimez les styles plus affirmés, les montures métalliques seront peut-être votre coup de cœur. En version dorée, argentée ou cuivrée, ces lunettes apportent une note sophistiquée, voire vintage, à n’importe quelle tenue. Elles rappellent les grandes heures de la mode des années 70 ou 90, tout en se réinventant avec des lignes plus fines et des formes plus variées en 2025. Les lunettes métalliques sont parfaites pour un look à la fois élégant et audacieux. Elles peuvent souligner une personnalité affirmée, donner du caractère à un visage ou simplement rehausser une tenue un peu trop sobre. Associées à une monture ronde ou rectangulaire, elles s’adaptent à presque tous les styles.

Par ailleurs, les montures métalliques sont souvent très légères, ce qui renforce le confort au quotidien. Elles sont idéales pour celles et ceux qui cherchent une monture fine, résistante, et qui ne passe pas inaperçue.

Une saison sous le signe de la diversité

Ce printemps, les lunettes se veulent plus expressives que jamais. Les montures pastel séduisent par leur tendresse, les transparentes par leur sobriété chic, et les métalliques par leur charme intemporel. Que vous soyez en quête d’une lunette de vue pratique, stylée ou audacieuse, vous avez l’embarras du choix. La meilleure monture sera toujours celle qui vous met en valeur et dans laquelle vous vous sentez bien.