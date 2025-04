Le Yoga Vert Cogir: une initiative colorée favorisant la vitalité et la sérénité des résidents

Les résidences Cogir organisent, à travers le Canada, une semaine consacrée à la pratique du yoga et à ses bienfaits sur le bien-être mental et physique des aînés. Durant la semaine du 14 avril 2025, les retraités des résidences Cogir auront donc le plaisir de participer à des activités uniques, telles que des exercices de respiration, de postures adaptées et de techniques de relaxation.

Cette semaine sera marquée par un grand rassemblement de Yoga Vert, un moment unique pour célébrer la vitalité et l’énergie positive, symbolisées par le port d’un accessoire vert. Les résidences partageront des photos et des vidéos des moments marquants de cette semaine sur leurs pages Facebook, cultivant ainsi la magie de cette initiative.

Les bienfaits de cette initiative

Le yoga, qui offre une expérience apaisante, revitalisante et qui favorise la souplesse, la réduction du stress ainsi que l'équilibre mental, permettra aux résidents participants de se détendre, d'améliorer leur mobilité et de renforcer leur bien-être général. Accessibles à tous, ces activités offriront également aux résidents l'opportunité de se rassembler autour d'un objectif commun et de créer des liens amicaux, des éléments qui définissent parfaitement la vie en résidence.

«Nous sommes convaincus que ce grand rassemblement reflète parfaitement ce que c’est que de faire partie d’une communauté comme celle d’une résidence privée pour retraités, et le bien-être que cela peut apporter au quotidien», explique Claudelle Lavallée, vice-présidente nationale du marketing pour Cogir Résidences.

La présence d’Isabelle O’Brien

Parmi les différents cours offerts pour faire découvrir la pratique du yoga en résidence, des séances en présentiel et en ligne seront animées par Isabelle O’Brien, une professeure renommée et la propriétaire d'OB YOGA. Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du corps, formée en danse, en yoga et en Qi Gong, Isabelle est déterminée à partager ses passions avec le plus grand nombre de personnes. En collaborant avec elle pour cette initiative, les résidents auront ainsi l’opportunité d'apprendre et de découvrir davantage les bienfaits de ces pratiques.

Coup d’envoi du Festival Vivre Pleinement 2025

Le Yoga Vert Cogir marque le coup d’envoi du grand Festival Vivre Pleinement, qui se tiendra d’avril à septembre 2025. En effet, chaque mois, de nouvelles activités engageantes et conçues pour stimuler le bien-être physique et mental seront organisées. Les objectifs de ce festival : bouger, s’amuser et partager. Tout est donc pensé pour que chacun puisse profiter pleinement de chaque instant.

À propos de Cogir Résidences

Notre équipe assure la gestion de plus de 220 résidences privées pour retraités situées au Canada et aux États-Unis. Chez Cogir, notre approche de la gestion est résolument humaine. Tout est pensé en fonction du bien-être et de la qualité de vie des résidents qui nous font confiance, dans le désir de faire une différence positive dans la vie des retraités.