Six façons de réduire votre facture d’épicerie

Une fois de plus cette année a lieu en mars la semaine d’action contre le gaspillage alimentaire. Et comme la hausse des prix des aliments ces dernières années affectent toujours de plus en plus le portefeuille de nombreux québécois.es, on en profite pour vous éclairer sur cet enjeu mondial et vous aider à revoir vos habitudes afin de réduire vos dépenses tout contribuant positivement à l’environnement.

Le gaspillage alimentaire : c’est quoi?

C’est toute nourriture qui est destinée à la consommation humaine qui est perdue ou jetée à n’importe quelle étape du système alimentaire, du champ à l’assiette. Il représente une quantité phénoménale de matières organiques, ce qui entraîne plusieurs conséquences environnementales, économiques et sociales.

Pourquoi c’est important?

Une part importante du gaspillage alimentaire est créé par nous, les consommateurs à la maison. Saviez-vous que 63 % des aliments jetés dans les ménages canadiens auraient pu être consommés? Et qu’une famille gaspille en moyenne 140 kilogrammes de nourriture annuellement, soit l’équivalent d’environ 1 300 $ !

Nous vous proposons 6 trucs et astuces pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre garde-manger. En plus de réduire le gaspillage alimentaire, ils vous permettront de : réaliser des économies, mieux manger et limiter votre empreinte environnementale.

6 trucs et astuces pour réduire :

1. Dresser un inventaire de votre garde-manger : en utilisant votre téléphone ou en prenant une photo de l’intérieur de votre frigo. Un nettoyage rapide de votre frigo avant ou après chaque épicerie vous permettra d’y tenir un contrôle plus rigoureux et de toujours garder votre espace propre.

2. Planifier vos menus et dresser une liste d’épicerie : Le site Vide-Frigo deviendra un essentiel pour des idées de recettes intégrant les aliments que vous avez déjà! Vous pourrez ainsi trouver la recette qui correspond le mieux aux ingrédients que vous avez sous la main. https://www.recettesdici.com/fr/vide-frigo

3. Éviter de vous rendre à l’épicerie le ventre vide : Et soyez le plus fidèle à votre liste! Vous ferez ainsi des économies considérables.

4. Acheter en vrac et congeler vos aliments : L’achat en vrac est une excellente option pour bénéficier de grandes quantités à bas prix. Si vous avez accès à des rabais avantageux, planifier d’en congeler une partie.

5. Donne une deuxième chance à vos aliments : Éviter les standards de beauté. Et rappelez-vous que tous les fruits et légumes possèdent les mêmes qualités nutritives. Cuisinez vos aliments avec de petits défauts pour des soupes, smoothies, bouillons, sauces, etc.

6. Partager et offrir ses surplus ! : Pas le temps de tout consommer? Pas envie de les manger? Dans un esprit de solidarité, apportez vos surplus d’aliments ou de repas dans un frigo communautaire ou allez les porter à des banques alimentaires. https://moissonkamouraska.org/

