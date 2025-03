Connaissez-vous les 3 RV ?

Ce principe correspond à la hiérarchie des actions à privilégier pour une saine gestion des matières résiduelles : la réduction, le réemploi, le recyclage et la valorisation. En les appliquant dans nos gestes quotidiens, on réduit notre impact écologique en jetant moins de matières aux poubelles.

Réduire : Consommer moins mais mieux

Les objets que nous achetons ou les produits que nous consommons deviendront inutiles et nous devrons alors en disposer. Réduire équivaut à produire moins de déchets.

Chaque geste compte : acheter moins d’objets, privilégier les produits durables et de qualité, acheter en vrac, avec peu d’emballages ou encore simplement utiliser des choses réutilisables au lieu de jetables.

Réutiliser : Offrir une seconde vie aux objets

En limitant la production de nouveaux objets, on évite que des ressources précieuses soient gaspillées. Réutiliser consiste à prolonger la vie ou donner une nouvelle utilité à des choses que l'on aurait pu jeter.

Avant de se débarrasser de quelque chose, pensez à le réparer, à le donner ou à le transformer. Des bocaux en verre peuvent facilement devenir des rangements, des vêtements inutilisés peuvent être donnés ou certains objets peuvent être revendus pour être utiles à d’autres personnes.

Recycler : Transformer les matières

Recycler permet d’utiliser la matière première des produits triés pour refabriquer des éléments. On exploite moins de nouvelles ressources et on réduit l’énergie nécessaire à la production de nouveaux objets. Triez correctement vos déchets pour assurer leur recyclage efficace.

Valoriser : Tout pour éviter l’enfouissement

Le principe est de valoriser une matière inutile afin de la rendre à nouveau utile. Cela peut se faire par le réemploi, le recyclage, le compostage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l’énergie. Cela peut passer par le compostage ou la neutralisation des produits dangereux, par exemple.

Rappelez-vous, chaque geste compte pour éviter l’enfouissement, alors à vous de jouer !

Pendant cette célébration, les véhicules de Transport Vas-y se déplaceront sur l’entièreté du territoire de la MRC afin de permettre à tous, même les personnes issues des milieux ruraux, d’en profiter selon l’horaire régulier et avec réservation. Service offert hebdomadairement, il aide les citoyens à briser l’isolement ainsi qu’à avoir accès à des soins de santé.

Ces 4 journées ont été inspirées par la journée gratuite du 22 de chaque mois, instaurée en 2013 par la Ville de Rivière-du-Loup. Organisée au départ pour le jour de la Terre du 22 avril, l’initiative a fini par s’étaler tous les mois afin d’inciter l’utilisation du transport collectif et de faire découvrir Transport Vas-y à la population.

Depuis, le 22 est une journée achalandée pour l’entreprise. Une soixantaine de déplacements de plus sont effectués, comparativement à une journée payante.

Sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup, plus de 200 points d’embarquement sont répertoriés, rendant le service le plus accessible possible.

Chacun des 4 autobus peut accueillir jusqu’à 16 personnes et a aussi 2 places adaptées. Pour cette clientèle, le chauffeur se rend à une adresse fixe afin de faciliter les transports. Transport Vas-y effectue des déplacements de 6 h 30 à 21 h 15 sur semaine partout sur le territoire de la Ville de Rivière-du-Loup et des horaires fixes pour les municipalités environnantes. La fin de semaine, les transports sont effectués en voiture taxi de 6 h 30 à 17 h 15 uniquement dans la ville de Rivière-du-Loup.

Pour recourir au service de transport collectif ou adapté, les gens doivent réserver en ligne sur le site web https://transportvasy.qc.ca/ avant 14 h chaque jour, ou par téléphone au 418 862-8005.