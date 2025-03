Brunet : une pharmacie de proximité pour vous

Depuis bientôt un an, les pharmaciens propriétaires Jean-Michel Fontaine et Mathieu Boucher Simard répondent aux besoins de leur clientèle sous une nouvelle bannière, celle de Brunet Clinique. Ils continuent d’offrir le même service personnalisé, tout en bénéficiant de meilleurs outils technologiques qui leur permettent de proposer une plus vaste gamme de services de santé.

L’histoire de la pharmacie, située à même la Clinique médicale Frontenac (GMF), remonte à 1979. À l’époque, le pharmacien propriétaire était Yvan Perron. Au fil des années, différents propriétaires se sont succédé. En 2009, l’entreprise est passée aux mains d’Yvon Lamothe.

À ses débuts en carrière, alors qu’il effectuait du remplacement dans divers établissements de l’est de la province, Jean-Michel Fontaine a particulièrement apprécié son expérience à la pharmacie de M. Lamothe. L’ambiance au sein de l’équipe, de même que la proximité avec la clientèle, l’ont tout de suite attiré. Il s’est rapidement joint au groupe, pour enfin s’associer avec M. Lamothe en 2016. Quelques années plus tard, en 2020, Mathieu Boucher Simard est aussi devenu associé.

En 2021, les deux professionnels de la santé ont officiellement racheté les parts de l’entreprise. Aujourd’hui, ils poursuivent avec succès la mission de leurs prédécesseurs, soit celle d’offrir un service d’accompagnement attentionné et bienveillant.

Cette philosophie, toute simple, mais ô combien importante, guide l’équipe de la pharmacie Brunet Clinique de Rivière-du-Loup au quotidien. Celle-ci compte sur près d’une vingtaine d’employés, incluant quatre pharmaciens, des assistantes techniques en pharmacie (ATP), un commis et trois livreurs, tous prêts à offrir une expérience professionnelle et sécurisante. Certains employés y célèbrent même plus de 20 ans d’ancienneté.

«La beauté d’un petit milieu, c’est que nous créons des liens étroits avec la clientèle. Les gens nous connaissent, on les connait aussi à notre tour, et cela crée une dynamique qui est super importante pour nous», a souligné Jean-Michel Fontaine.

«Cette proximité nous permet d’offrir une approche personnalisée», a renchéri Mathieu Boucher Simard.

UN VIRAGE «CLINIQUE»

Au Québec, la pratique pharmaceutique a subi de nombreux changements dans les dernières années. Le champ d’exercice a été élargi afin d’accorder aux pharmaciens davantage de responsabilités et de pouvoirs. Une nouvelle réalité que Jean-Michel Fontaine et Mathieu Boucher Simard abordent avec enthousiasme et sérieux.

À titre de professionnels de la santé de première ligne, les pharmaciens peuvent désormais prendre en charge les patients atteints de diabète, d’hypertension, de cholestérol et de troubles de la thyroïde. Ils fournissent également le service de vaccination.

À tout cela s’ajoute, également, une vague de départs à la retraite chez les médecins de famille de la région. Entourés d’une équipe de professionnels qualifiés et à l’écoute, les pharmaciens propriétaires Jean-Michel Fontaine et Mathieu Boucher Simard se disent confiants et fins prêts à répondre aux besoins des «patients orphelins».

TOUJOURS PLUS DE SERVICES

Affiliée à la bannière Brunet Clinique, la pharmacie dispose de plusieurs outils, dont l’application mobile «Brunet MaSanté». En quelques clics, il est possible d’y renouveler, payer et gérer directement ses ordonnances; de prendre en photo une prescription et de la faire parvenir de façon sécuritaire à la pharmacie; et bien plus encore.

Grâce à l’intégration d’un nouveau système informatique, les clients peuvent aussi avoir accès à leur dossier dans l’ensemble des succursales du réseau Brunet, peu importe où ils se trouvent en province.

À la pharmacie, un système robotisé pour la distribution des médicaments augmente également l’efficacité des techniciennes, leur permettant de se concentrer sur d’autres tâches.

Pour des services personnalisés et humains, prodigués par une équipe dynamique et disponible afin de répondre efficacement aux besoins en évolution de sa clientèle, la pharmacie Jean- Michel Fontaine & Mathieu Boucher Simard est digne de confiance.

La pharmacie compte quatre pharmaciens : Jean-Michel Fontaine, Mathieu Boucher Simard, Julie Miville et Maryse Bourgoin.

La pharmacie Brunet Clinique de Rivière-du-Loup est également partenaire officiel de la course du 5 km du Tour de la Pointe 2025.

Elle constitue aussi un milieu de stage pour les jeunes professionnels de la santé. La pharmacie accueille les futurs pharmaciens et techniciens en pharmacie, lesquels sont essentiels à la continuité des soins de santé.

Rappelons que les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie.