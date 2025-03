Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata présente Pierre-Yves Malenfant

Pierre-Yves Malenfant est propriétaire de P.Y.M Industries Inc. et P.Y.M Érablière Inc.

Peux-tu nous présenter brièvement ton parcours et ce qui t'a amené à choisir l'entrepreneuriat ?

J’ai grandi dans une famille d’entrepreneurs, c’est lors de la vente de l’érablière de mon père que j’ai décidé qu’il était temps pour moi d’avoir mon entreprise. Avant cette vente, je travaillais pour mon père, mais j’avais toujours fait de gros projets, par moi-même par le passé. Je suis allé suivre mon DEP en usinage en sortant du secondaire, je voulais acquérir de nouvelles connaissances, et je trouvais que l’usinage était une bonne branche pour me permettre d’apprendre sur plusieurs choses. Dans l’érablière que possédait mon père, j’avais commencé à faire de la tuyauterie en acier inoxydable et j’ai eu la piqure. C’est à ce moment que j’ai décidé et réalisé que je voulais avoir mon entreprise manufacturière pour l’acériculture, en plus de posséder mon érablière. À l’âge de 23 ans, j’étais incorporé une première fois pour P.Y.M. Industries, et à 25 ans, je l’étais une deuxième fois pour Érablière P.Y.M. Industries.

Plus jeune, te voyais-tu devenir entrepreneur ? Quelles sont les qualités qui t'ont permis de te lancer dans ce défi ?

Je me suis toujours vu entrepreneur. Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu avoir mon entreprise et repousser mes limites. J’ai toujours eu une vision claire de ce que je voulais posséder et accomplir. LA qualité la plus importante pour réaliser ce défi est sans aucun doute de ne pas avoir peur de prendre des risques. Je suis prêt à sortir de ma zone de confort à affronter l’incertitude, mais je sais rester prudent en analysant les opportunités. Je suis aussi persévérant, je ne lâche pas la puck, comme on dit. Je suis créatif et je suis extrêmement malléable, flexible, j’ai besoin que les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas. J’ai toujours besoin d’un défi, d’un changement de routine impromptu.

Décris-nous en quelques lignes ton projet :

J’ai baigné dans l’acériculture depuis mon tout jeune âge. C’est en 2021, à l’âge de 23 ans, que j’ai décidé de me démarrer à mon compte officiellement. Alliant ma passion pour l’acériculture et la soudure, j’ai décidé d’offrir mes services de réparation dans les érablières et ensuite d’effectuer des « set-up » de tuyauterie en inox. Mon but étant de dépanner les acériculteurs pendant la saison en intervenant sur les bris d’équipement. Par la suite, j’ai voulu pousser au maximum mes connaissances et mes aptitudes en approfondissant les infrastructures acéricoles.

Qu'est-ce qui te fait le plus "tripper" d'avoir ton entreprise ?

En premier lieu, il y a la liberté et l’indépendance. Je suis mon propre patron, je fais mes horaires, je gère mon temps comme je le veux et comme je le peux. En deuxième, il y a mon côté créatif et innovant qui est toujours mis de l’avant, je peux créer de nouvelles choses, je mets en place des idées innovantes et je vois mes projets prendre forme et grandir. C’est extrêmement gratifiant lorsque notre tête bouillonne d’idées. Je ressens l’impact de mes actions sur mes clients, mes employés, c’est incroyable de voir que ce que l’on accomplit est utile dans son entourage. De plus, je suis toujours en apprentissage, que ce soit sur moi-même (mes qualités, mes défauts) qu’au niveau de mes connaissances. Je peux toujours pousser les limites, je suis le seul à pouvoir me limiter, c’est « challengeant ».

Quels sont les avantages d’avoir une entreprise basée au Témiscouata ?

Les avantages d’avoir une entreprise au Témiscouata sont nombreux. D’abord, il est facile de se faire connaitre et de développer une clientèle étant donné la proximité des gens. Deuxièmement, il y a un fort sentiment d’appartenance. Les Témiscouatains aiment et veulent encourager les entrepreneurs de leur région et ça se sent. On a aussi accès à un bassin de main-d’œuvre locale, qui souvent connaissent déjà le travail, ou leur région et veulent travailler pour des entreprises du Témiscouata. Ensuite, la création d’une image de marque authentique se fait plus facilement. La région du Témiscouata donne aussi beaucoup d’aide aux propriétaires d’entreprise. De plus, on se sent entouré et encouragé, que ce soit par habitant et les hautes instances.



Pourquoi les gens devraient découvrir ton entreprise ?

C’est une compagnie innovante, toujours à l’affut des dernières technologies offertes dans le domaine. Nous offrons de la qualité et de l’expertise dans le domaine acéricole. Possédant une érablière et offrant des produits destinés à l’acériculteur, nous avons une solide expertise dans ce secteur. Nous avons une équipe jeune, dynamique et motivée. Nous sommes fiables, et offrons un service client unique à chaque personne.