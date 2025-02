Société VIA investit 2,7 M$ supplémentaires à Rivière-du-Loup

La Société VIA a procédé à un important chantier au cœur de son centre de tri de Rivière-du-Loup, l’automne dernier. Les travaux ont permis l’ajout à l’usine d’une nouvelle ligne de tri automatisée qui offre désormais une plus grande efficacité dans le travail quotidien, mais également de meilleures conditions pour les membres de l’équipe en place.

Moins de quatre ans après la construction de son tout nouveau centre de tri louperivois, lequel a nécessité des investissements importants d’environ 13 M$, l’entreprise adaptée Société VIA n’a pas hésité à investir de nouveau afin d’améliorer la qualité de ses installations sur la rue Henry-Percival-Monsarrat. Sans surprise, l’innovation a toujours été au cœur de sa vision de développement.

Cette fois, 2,7 M$ ont été investis afin de moderniser la ligne de tri de contenants, entre les mois d’octobre et de novembre 2024. Un «projet majeur», qui était déjà dans les cartons lors de la création du projet initial, et dont la réalisation stratégique survient aujourd’hui alors que le système de collecte sélective est modernisé partout au Québec.

Depuis quelques semaines, le tri des contenants récupérés est dorénavant réalisé par deux trieuses optiques, des équipements intelligents et connectés, qui reconnaissent les différentes matières et les dispose très rapidement à l’aide de buses d’air comprimé.

«La machine émet une lumière très puissante et analyse le reflet de celle-ci sur la matière grâce à une caméra munie d’un spectromètre. La trieuse peut ainsi reconnaitre le type de matière, que ce soit le papier, le carton et les plastiques, et la diriger au bon endroit en quelques secondes», explique Jimmy Bouchard, directeur de l’usine de Rivière-du-Loup.

Chaque trieuse, précise-t-il, peut faire 600 injections d’air à la minute et donc trier une quantité impressionnante de matières. Des fonctions liées à l’intelligence artificielle ajoutent également à leur performance, ainsi qu’à la personnalisation des manœuvres qu’elles peuvent effectuer, preuve de leur technologie dernier cri.

«Il est aussi possible d’obtenir une programmation très précise. La machine peut, par exemple, analyser différents formats et différentes épaisseurs. C’est vraiment impressionnant», souligne M. Bouchard, visiblement excité par cet ajout de taille au sein de l’usine louperivoise.

Les nouveaux systèmes de tri, dont certaines pièces ont été récupérées au sein de la Société VIA, ont été ajoutés à l’usine par l’entreprise Machinex, un partenaire de première heure, dans des espaces déjà prévus à cet effet. Les trieuses elles-mêmes ont été construites par Pellenc ST, une multinationale française dont la réputation n’est pas à faire dans le secteur de l’automatisation et du tri intelligent.

MEILLEURE QUALITÉ DES MATIÈRES

À Rivière-du-Loup, la construction de la nouvelle usine de la Société VIA avait permis un bond de productivité important à l’été 2021, les anciennes installations du centre de tri de la rue Delage n’étant plus adaptées aux besoins actuels de ce domaine en pleine évolution.

Si l’ensemble des installations étaient alors devenues mécanisées, au grand plaisir de l’équipe en place, certaines parties du procédé de tri exigeaient toujours une implication plus manuelle des travailleuses et travailleurs. C’était le cas, jusqu’à tout récemment, du secteur du tri des contenants.

La main-d’œuvre était appelée à trier manuellement les matières qui arrivaient à grande vitesse sur un convoyeur. La tâche était exigeante physiquement et demandait un niveau de centration élevé tout au long de la journée.

«Les trieurs devaient être très attentifs et multiplier les efforts pour trouver les matières et les trier correctement. Ils couraient après toutes les matières recherchées. Aujourd’hui, la trieuse optique a pris le relais et elle vient faire un tri très rapide et très efficace», a expliqué Jimmy Bouchard.

Une automatisation qui n’a pas été faite au détriment de l’équipe, précise-t-il, rappelant que les travailleurs sont au cœur de la mission de l’entreprise à caractère social. Aucun emploi n’a d’ailleurs été en jeu, même que les équipiers sont maintenant appelés à briller en supervisant le travail des nouveaux équipements.

«Nos travailleurs sont toujours mis à contribution. Ils viennent dorénavant diminuer la petite marge d’erreur des trieuses en agissant comme contrôleurs de la qualité dans les étapes suivantes du processus», a-t-il soutenu.

«C’est très positif parce que ça leur permet de se concentrer sur une seule matière. Cette façon de procéder a considérablement amélioré leur qualité de vie, mais aussi la qualité du tri en général. C’est un gros morceau de casse-tête que nous sommes venus ajouter.»

HAUSSE DES QUANTITÉS TRAITÉES

L’ajout des nouveaux équipements a également eu un impact direct sur la quantité de matière traitée chaque jour, a souligné Jimmy Bouchard. Concrètement, le centre de tri de Rivière-du-Loup a accru sa production de 20 % dans les dernières semaines, passant de 20 000 tonnes métriques de matières traitées annuellement à 24 000 tonnes métriques.

Cette capacité de traitement permet au centre de tri d’accepter la matière provenant de la MRC de Rimouski-Neigette et du secteur de Mont-Joli, une nouveauté. Elle lui offre également l’opportunité de conjuguer avec les nouvelles réalités du système de collecte sélective mis en place par Éco Entreprises Québec.

Preuve de la pertinence des investissements, la Société VIA observe aussi déjà une baisse intéressante de son taux de rejet, la quantité de matières qui prend le chemin de l’enfouissement, à Rivière-du-Loup. Celui-ci atteint dorénavant 12 %, selon le directeur de l’usine, fier de contribuer à un impact positif pour l’environnement.

«On savait qu’on avait une perte, un pourcentage qu’on ne réussissait pas à capter à travers le tri manuel, même si on faisait beaucoup d’efforts pour aller chercher le maximum», a-t-il raconté. «Maintenant, quand la matière passe une fois à travers notre processus de tri, on n’y retouche plus. On sait qu’elle est triée au meilleur de nos capacités. C’est un gros avantage pour toute l’équipe.»

«Nous sommes fiers des produits de grande qualité que nous fournissons à notre clientèle.»

L’HUMAIN AU CŒUR DES DÉCISIONS

Société VIA est une entreprise adaptée présente dans plusieurs villes du Québec, de la Gaspésie jusqu’à Montréal. Spécialisée dans le tri et la valorisation des matières recyclables, sa mission est de créer des emplois pour les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle.

Aujourd’hui, près de 700 employés évoluent au sein de ses usines, où l’inclusion et le bien-être au travail sont valorisés. À Rivière-du-Loup, l’équipe est composée d’environ 80 personnes.

Société VIA base sa réussite sur la place qu’elle accorde à chaque individu, en misant sur les forces de chacun et en investissant ses efforts dans la réalisation d’une vision commune.

Elle accorde aussi beaucoup d’importance à l’innovation et à l’intégration des procédés et des technologies les plus avancées afin de s’adapter aux réalités changeantes du marché.

Les investissements faits à l’usine de Rivière-du-Loup en sont bien la preuve.

C’est aussi pourquoi d’autres projets sont dans les plans de l’entreprise pour les années à venir.