Découvrez les 5 caractéristiques les plus recherchées par les acheteurs de propriétés

Le marché immobilier québécois continue d’évoluer rapidement, reflétant des préférences et priorités influencées par les tendances économiques et sociales. En ce début d’année 2025, voici les principaux éléments qui attirent les acheteurs à travers la province.

1. Les maisons unifamiliales restent en tête

Malgré les hausses de prix dans certains secteurs, la maison unifamiliale demeure le choix privilégié des acheteurs québécois. Avec un prix médian provincial autour de 450 000 $ selon les statistiques de l’APCIQ, ce type de propriété séduit les familles et les acheteurs à la recherche d’espace et d’intimité.

2. Une popularité grandissante pour les condos

Les condos continuent de gagner en popularité, surtout auprès des jeunes professionnels et des retraités. Souvent plus abordable comme achat, ce type de propriété attire ceux qui recherchent un mode de vie pratique, sans les contraintes d’entretien d’une maison. Les nouveaux projets de condos avec espaces communs (piscines, terrasses) et services intégrés sont particulièrement prisés !