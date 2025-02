Les fabricants, responsables de leurs «déchets»

La responsabilité élargie des producteurs (REP) est un principe selon lequel les entreprises qui mettent sur le marché des produits au Québec sont responsables de leur gestion en fin de vie.

Les producteurs doivent organiser la récupération et la valorisation de leurs produits une fois qu'ils ne sont plus utilisables.

Au Québec, de plus en plus de produits sont visés par ce principe : les peintures, les huiles, les piles, les produits électroniques, les appareils réfrigérants, les produits agricoles, les pneus, les lampes au mercure, les produits pharmaceutiques ou encore les matières recyclables.

La REP permet de réduire les impacts environnementaux des produits en encourageant l’écoconception de produits plus écologiques et plus faciles à recycler. En internalisant les coûts de gestion post-utilisation dans le prix de vente (éco-frais), les entreprises sont incitées à réduire la quantité de déchets produits.

Au Témiscouata, la RIDT a mis en place différents systèmes de dépôts ou de récupération pour permettre aux utilisateurs d’y apporter gratuitement toutes ces matières.

L’avantage est que par la suite, tous les systèmes de transport et de recyclage pour ces matériaux sont pris en charge sans frais et uniformisés au Québec. Le suivi effectué permet aux producteurs de rendre des comptes et de s’assurer de la bonne destination de chaque matière.

Plutôt que de jeter ces produits aux poubelles, les citoyens peuvent les déposer facilement dans les points de dépôt existants (écocentres, dépôts municipaux, Mini-Collecte, …).

En évitant leur enfouissement, cela participe à réduire les coûts pour les municipalités (et leurs contribuables), tout en assurant un traitement adéquat et sécuritaire des matières dangereuses.

La REP est donc une approche proactive pour gérer les matières résiduelles, mieux protéger l'environnement et alléger les coûts pour les municipalités.