Nouveauté pour gérer vos médicaments de façon sécuritaire

Selon Santé Canada, les médicaments périmés perdent leur efficacité et certains peuvent être dangereux pour la santé. Les médicaments non identifiés ou oubliés dans les armoires risquent d’être mal utilisés ou consommés par erreur. C’est pourquoi il est recommandé d’effectuer le ménage de votre armoire à pharmacie une fois par année.

Mais qu’est-ce qu’on fait avec ces restants de médicaments ?

Bonne nouvelle! Au Québec, il y a maintenant un programme officiel et gratuit de récupération pour l’élimination sécuritaire des médicaments périmés, on vous explique comment ça fonctionne!

Pourquoi est-ce primordial de bien gérer ses médicaments?

Les produits pharmaceutiques sont dangereux pour la santé humaine et l’environnement s’ils sont jetés dans la toilette, l’évier ou à la poubelle. Selon plusieurs études, en se retrouvant dans les cours d’eau, ces produits peuvent entraîner des conséquences graves, comme la perturbation du système reproducteur chez certains poissons, ou la résistance de certaines bactéries aux antibiotiques.

Comment bien gérer ses médicaments en 3 étapes faciles :

1. À la maison, déterminez quels médicaments sont non utilisés, ou périmés. Vérifiez auprès de votre professionnel de la santé en cas de doute.

2. Videz tous les comprimés dans un sac transparent. Les pots vides peuvent être nettoyés puis réutilisés à la maison ou déposés au bac bleu. Note: les liquides et les crèmes doivent être laissés dans leur contenant d’origine. N’oubliez pas de retirer toute information personnelle.

3. Apportez ces comprimés, liquides et crèmes à la pharmacie près de chez vous.

Psst! La nouveauté s’applique aussi aux objets médicaux piquants, coupants ou tranchants. Si ça vous concerne, parlez-en à votre pharmacie.

Une approche de Responsabilité élargie du producteur (REP)

Une REP est un principe selon lequel les entreprises mettant sur le marché des produits, ont l’obligation de les récupérer et de les gérer sécuritairement en fin de vie. Depuis juin 2024, le Québec fait partie des provinces où l’Association pour la récupération de produits santé (l’ARPS) assure gratuitement cette gestion pour les médicaments, selon ce principe.

Une liste de produits visés qui ne finit plus de s’allonger!

Au Québec, il y a plusieurs produits visés par une REP, on n’a qu’à penser aux piles, à la peinture ou aux appareils électroniques et de réfrigération. Plus récemment, les contenants, emballages et imprimés se sont aussi ajoutés à la liste, et on annonce déjà que d’autres produits suivront!

Pour connaitre tous les produits visés et trouver des points de dépôt près de chez vous, consultez le site web ou la ligne-info de Co-éco.

1 888 856-5552, option 1 | co-eco.org/rep/ | [email protected] | facebook.com/coecobsl

Chronique « Les temps changent… pas que le climat! » réalisée par Co-éco, en partenariat avec les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et les Basques.