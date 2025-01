Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata présente Jean-Philippe Bérubé

Jean-Philippe Bérubé est propriétaire du Centre de santé chiropratique Dégelis.

Peux-tu nous présenter brièvement ton parcours et ce qui t'a amené à choisir l'entrepreneuriat ?

Originaire de la région de la Montérégie et passionné de la santé, j’ai complété mon doctorat en chiropratique à l’Université du Québec à Trois-Rivières. L’entreprenariat s’est immiscé dans ma vie lorsque j'ai vu une occasion de développer ma propre clinique dans la région du Témiscouata. J’ai alors fait des démarches auprès des ressources d’aide locales pour me soutenir dans mon démarrage d’entreprise. Au fil des étapes, des défis se sont présentés, mais ma vision de ma pratique privée me donnait la motivation de poursuivre l’aventure de l’entreprenariat.

Plus jeune, te voyais-tu devenir entrepreneur ?

Pas du tout! Mais maintenant que je suis entrepreneur, je ne me verrais pas exercer mon métier d’une autre façon!

Quelles sont les qualités qui t'ont permis de te lancer dans ce défi ?

J’ai toujours été une personne organisée et leader. Ce sont deux qualités qui m’ont énormément aidé dans le démarrage et qui m’aident encore au quotidien comme entrepreneur.

Décris-nous en quelques lignes ton projet :

Mon projet était de créer un espace convivial et professionnelle dans laquelle la population pourrait recevoir des soins chiropratiques et de santé. Je souhaitais également que les lieux permettent que d’autres professionnels de la santé se joignent à moi.

Qu'est-ce qui te fait le plus "tripper" d'avoir ton entreprise ?

La liberté de créer une entreprise à mon image et d’offrir des services qui respectent mes valeurs. De plus, recevoir les commentaires positifs de la clientèle est très valorisant.

Quels sont les avantages d’avoir une entreprise basée au Témiscouata ?

Il se crée une proximité avec la clientèle. La population est reconnaissante et enthousiaste d’obtenir des services dans leur région et d’y voir des entrepreneurs démarrer leur entreprise. De plus, la publicité de mon entreprise a été grandement facilité par la proximité de la communauté.

Pourquoi les gens devraient découvrir ton entreprise ?

Pour y obtenir des soins et un accueil respectueux, des professionnels soucieux des bonnes pratiques et découvrir une approche de santé globale avec laquelle la personne peut développer un pouvoir sur sa santé.