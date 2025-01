Toujours plus de déchets électroniques

Les déchets électroniques, appelés communément «Serpuariens», représentent aujourd'hui l'une des catégories de déchets les plus préoccupantes pour l’environnement.

La principale raison est sans contredit la consommation effrénée de nouveaux appareils, souvent remplacés après quelques années d'utilisation.

Les fabricants, sous couvert d’innovations technologiques constantes, lancent des modèles toujours plus performants ou plus attrayants, incitant ainsi les consommateurs à se débarrasser de leurs anciens appareils bien avant qu'ils n'aient atteint la fin de leur durée de vie utile.

En conséquence, une quantité considérable d'appareils encore fonctionnels ou réparables est jetée. Malheureusement, chaque année dans le monde, des millions de tonnes de produits électroniques usagés, comme les téléphones, cigarettes électroniques, ordinateurs, télévisions et autres appareils, finissent dans la nature ou dans des centres de traitement inadéquats.



L'impact environnemental des déchets électroniques est majeur. Leur fabrication est complexe et coûteuse, car elle nécessite des procédés spécifiques pour extraire des matériaux précieux tels que l'or, l'argent et le cuivre, tout en évitant la dispersion de substances dangereuses.

Ces appareils contiennent aussi des substances toxiques, comme le plomb, le mercure ou le cadmium, qui peuvent s'infiltrer dans les sols et les nappes phréatiques, polluant ainsi l'environnement.

Heureusement, des solutions existent pour lutter contre cette pollution croissante.

La réparation, la réutilisation ou le recyclage des appareils, mais surtout la mise en place de politiques incitatives pour prolonger la durée de vie des produits sont des mesures essentielles pour réduire l'impact écologique. Une consommation plus responsable et une prise de conscience collective sont les clés pour limiter cette pollution numérique.

Au Témiscouata, il est facile de disposer de tout le matériel électronique en allant le porter dans un des écocentres. C’est gratuit et le système provincial mis en place assure un recyclage sérieux avec des entreprises reconnues qui utilisent des techniques respectueuses de l’environnement.

Alors, parce que chaque geste compte, faites les bons choix et aller porter vos déchets électroniques dans un écocentre.