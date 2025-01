Marché immobilier 2025 : des perspectives encourageantes à l'horizon !

Le marché immobilier québécois s'apprête à tourner une nouvelle page. Selon les plus récentes analyses des experts, 2025 pourrait bien apporter un vent de fraîcheur pour les acheteurs et les vendeurs. Faisons le point sur ce qui nous attend.

Une reprise des ventes attendue

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) se montre optimiste pour 2025, prévoyant une augmentation notable des ventes résidentielles de 6,6 % à l'échelle nationale. Cette prévision s'appuie sur une tendance déjà observable : au troisième trimestre 2024, l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) a noté une hausse impressionnante de 13 % des ventes par rapport à la même période en 2023.

Les taux d'intérêt : un tournant favorable

Charles Brant, directeur du Service de l'analyse de marché à l'APCIQ, souligne un point crucial : « La baisse des taux hypothécaires fixes, qui ont déjà atteint des niveaux intéressants, s'est faite plus rapidement que celle des taux variables. » Cette tendance devrait se poursuivre en 2025, la Banque du Canada prévoyant un retour à un taux "neutre" dès le printemps ou l'été prochain.

Les prix en 2025 : une hausse modérée

Pour 2025, l'ACI anticipe une augmentation des prix de 4,4 % à l'échelle canadienne. Cette prévision s'inscrit dans la continuité de la tendance observée en 2024, où les prix au Québec ont déjà montré des signes de croissance stable. Voici quelques statistiques du 3e trimestre selon l’APCIQ :



• Prix médian des maisons unifamiliales à 448 550 $ (+7,0 %).

• Prix médian des copropriétés à 379 250 $ (+4,0 %).

• Prix médian des petites propriétés à revenus à 583 000 $ (+10,0 %).

• Délai de vente moyen pour vendre des unifamiliales est de 60 jours (+8 jours).

Un marché qui reprend confiance

«L'indice de confiance des consommateurs a enregistré une hausse marquée pour ce qui est de réaliser un achat important, tel qu'une propriété», note Charles Brant. Cette confiance renouvelée, combinée à la baisse des taux d'intérêt, laisse présager un début d'année 2025 particulièrement dynamique.

Que retenir pour 2025 ?

Les experts s'accordent sur plusieurs points clés :

• Un rebond plus marqué est attendu à partir du deuxième trimestre 2025.

• Les taux d'intérêt plus favorables devraient encourager le retour des acheteurs.

• Le marché devrait retrouver un meilleur équilibre entre l'offre et la demande.

Sources : Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), Association canadienne de l'immobilier (ACI), données Centris, septembre-octobre 2024.

Jean-Maxime Mercier

Dirigeant d’agence - Via Capitale Horizon, chef de file de l'industrie immobilière dans l'est du Québec