Chronique #3 des Fêtes de la Librairie du Portage

Habituellement, à cette date, les cadeaux de Noël sont pas mal terminés. Retardataires, ces suggestions sont parfaites pour vous. Aussi, il ne faut pas oublier les présents qu’on aime offrir quand quelqu’un nous reçoit, les fameux «cadeaux d’hôtesse». Voici donc ce que la Librairie du Portage vous propose.

Un petit «quelque chose» pour la cuisine fait toujours plaisir! Une belle tasse pour déguster son café? Ou bien des spatules magnifiques à thématique hivernale? D’adorables sous-verres en forme de marguerites? Nous avons tout ça en magasin!

Sinon, du côté de la papeterie, nous avons une vaste sélection de cahiers et de calepins qui s’offrent facilement, car tout le monde a besoin de papier pour s’éclaircir les idées. Nos libraires ont un gros coup de cœur pour les ensembles «porte-clés et signet» qui ont pour thématique les genres littéraires (policier, poésie, cuisine, etc.). Choisissez votre genre préféré!

Pour faire une pierre deux coups, offrez un jeu qui permettra d’animer le rassemblement pendant la période des Fêtes. Nous avons une belle sélection de jeux de tous genres pour tous les âges, donc n’hésitez pas à passer nous voir pour trouver le jeu parfait pour vous.

Finalement, nous avons toujours des cartes-cadeaux disponibles. Elles sont passe-partout, adaptables à votre budget et évitent donc de se casser la tête! C’est ce qu’on aime dans le temps des fêtes, des solutions faciles, rapides et efficaces.

Notre équipe de libraires est prête à vous accueillir pour vous aider à finaliser vos cadeaux. On vous attend!