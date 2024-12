Vendre sa propriété en hiver : pourquoi pas?

En cette période festive, toute l'équipe de Via Capitale Horizon tient d'abord à vous souhaiter de joyeuses fêtes! Que cette fin d'année soit remplie de moments chaleureux en compagnie de vos proches.

Choisir le bon moment pour afficher sa maison est une étape cruciale de la vente. Plusieurs facteurs peuvent influencer votre choix; comme les conditions économiques, votre situation personnelle et les saisons. Beaucoup de gens pensent que la fin de l'automne et le début de l'hiver ne sont pas des temps idéaux pour inscrire leur bien. Cependant, cette période plus calme offre une opportunité unique : la faible concurrence! Vous pouvez profiter d’un marché plus concentré et des acheteurs motivés. Examinons ensemble pourquoi les mois à venir pourraient être l’occasion idéale pour vendre votre propriété.