Chronique de la RIDT: Pour un temps des Fêtes plus vert

Neige, musique de Noël et décorations partout autour de nous, pas de doute, nous sommes rendus au temps des Fêtes. Quelle belle période pour se rassembler en famille. C’est le temps du partage mais c’est aussi, bien souvent, une période propice à la surconsommation et au gaspillage. Pour preuve, au Canada, la production de déchets augmente de 25 % durant les Fêtes, il est pourtant assez simple de faire différemment.

OFFRIR UN CADEAU

Principale source de gaspillage, avant d’acheter un cadeau, assurez-vous qu’il plaira, sera utile et durable.

Sortez des sentiers battus en offrant une expérience plutôt qu’un objet : billet de spectacle, abonnement, cours de cuisine, activité ou encore aide pour réaliser un projet.

Fabriquez vous-même le cadeau que vous offrirez (biscuits, conserves d’aliments, objets en bois, tricots, …).

Réalisez un échange ou achetez usagé, toujours meilleur pour votre portefeuille.

Évitez le suremballage en étant créatif pour faire un beau paquet cadeau à partir de matériel récupéré ou réutilisable (journal, boîte ou tissu).

ORGANISER LE SOUPER DES FÊTES

La nourriture coûte de plus en plus cher et tout le monde souhaite éviter le gaspillage alimentaire.

Planifiez vos repas, vous sauverez temps et argent une fois rendu à l’épicerie.

Privilégiez les produits locaux, de saison et en vrac.

Utilisez de la vaisselle réutilisable c’est toujours plus agréable pour manger.

Une fois le repas terminé, partagez les restes ou congelez-les pour en profiter plus tard.

Pensez à bien trier vos déchets pour favoriser le recyclage ou pour aller porter toutes vos matières organiques dans un conteneur de point d’apport volontaire.

Peu importe la manière, il a de nombreuses façons de marquer l’occasion sans se ruiner et sans nuire à la planète.

Alors, à vous de jouer et de faire les meilleurs choix pour profiter au maximum de cette période des Fêtes.