Chronique #2 des Fêtes de la Librairie du Portage

Avec la petite neige qui recouvre le sol, les lumières scintillantes qui illuminent les maisons, les magasins qui grouillent de monde, on comprend que le temps des fêtes est à nos portes! Afin de vous donner un coup de main dans vos achats de Noël, voici quelques suggestions de cadeaux de la Librairie du Portage qui font du bien.

Si vous aimez purifier votre air en brûlant de l’encens, la librairie a plusieurs options pour vous : thématique chakras, odeurs de base comme la lavande, la sauge blanche et bien plus encore.

D’un autre côté, nous avons de magnifiques chandelles. Un cadeau facile à offrir et agréable à recevoir. Nous en avons une belle variété à vous proposer, venez nous voir!

Aussi beau que pratique, la lampe de sel ajoute un petit quelque chose d’enchanteur à la pièce. De plus, le sel de l’Himalaya a plusieurs bienfaits sur la santé, dont permettre une bonne régénération du sang et améliorer la circulation.

À la recherche d’un cadeau d’hôtesse ou à offrir à l’éducatrice de vos enfants? La boîte de pensées est absolument parfaite. Du vrai bonheur en coffret! Chaque jour, la personne à qui vous l’offrirez pensera à vous.

De plus, saviez-vous que nous avons maintenant quelques produits en sélénite offerts à la librairie? Bol en forme de cœur, pendule avec pépites de sélénite ainsi que des bâtonnets… On aime beaucoup cette pierre puisqu’elle est reconnue pour favoriser la relaxation, nettoyer les énergies négatives et faciliter une connexion spirituelle plus profonde.

Vous voyez, ce ne sont pas les recommandations qui manquent! Finalement, nous avons aussi une panoplie de livres du même genre, c’est-à-dire bons pour l’esprit et qui font du bien. Venez nous voir pour magasiner tout ça!